 قصف وغارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

7 - نوفمبر - 2024

بيروت: قصفت مدفعية  الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية ، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت  بالقذائف المدفعية والعنقودية عصر اليوم أطراف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في جنوب لبنان. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم النار من الرشاشات الثقيلة على أطراف بلدة يارون وبلدة ديرقانون راس العين في جنوب لبنان

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

( وكالات )

