قصيدة لثام القسّام

(إلى روح الشهيد الشاعرالفلسطينيّ سليم النفار)
لثام البطولة وترهيب للعدوّالئيـم
لثام القسّام أضحى علامة ياسليم
للرجـــال في صهوة المياديــــن.
كم ستدفع غدًا دورالأزياء له:
مــن ثمـــن غــالٍ وثميــــن؟
أهومن قطن أم من كتان أم من حرير؟
أم من إستبرق وسندس جنّـــة النعيم؟
فيه رسمت خريطة القدس وفلسطين..
كوفيّة جذورها من علـيّ إلى حطين..
٭ ٭ ٭
لثام القسّام درع فداء؛
وعَـلـم حــقّ ولــواء؛
وبيان نصربلسان المقاوميــن؛
أضحى خفاقًا منيـرًا للسائرين..
وصوتٍ مجلجلٍ للعالمين مبيـن.
تحت اللثام رجال أوّلهم شواظ
من مسافة صفــــر؛ يامحتلين..
منذ كانوا أجــنّة جهاد ياجنين..
وآخرهم بطول خريطة وطــن؛
ياطوفــــان: الأقصى والأعلى..
لكسرأغلال سجّان على سَجين.
لثام القسّام صديــق الجميـــع..
من تحت اللثام عينان:
واحدة فيها سؤال السنيــن:
من أين جاء الغزاة؟
ومتـــى سيرحلـون؟
والثانية فيها منارة آذان
نحو المسجـــد الأقصى:
الله أكبر؛ نداء ربّ العالمين..
٭ ٭ ٭
بين اللثام والأنفاق عشـــق..
فكلاهما عيون لمدينة هاشم.
فهي أنفاق كعيني زرقاء اليمامة؛
ترى الطائرالبعيد قريبًا؛ كحمامة.
غزّة عانقت تمــوزي في الأعماق..
فنزلت تحت الأرض أنفاق وأنفـاق..
هي مدينة السبع أرضين وسمـــاء..
هي مدينة ألـف ليلة وليلة للرفــاق؛
هي مدينة مانحـة الحياة الجديـدة؛
لتصنع للأجيال تغريبـة العـودة…
حيهلا بلثام المجد للثائريـن؛
وحيهلا بلثـــام القـسّــــــام؛
الأبيض والأسود والأحمـــر
كألوان الحلم العربيّ الأسمر
فهورايـة نصــر للمجاهدين
كاتب وشاعرمن العراق
عنوان القصيدة لوحده قصيدة.قبل أيام افتتح
صديق لي متجرا لبيع الكوفيات والعباءات العربية واقترح علي عنوانا له فقلت له سميه لثام القسام.ووضع صورة أبو عبيدة في الواجهة.
من حقّ كلّ معلق أنْ يُدلي بدلوه بشفافيّة…لكن الهجوم مع التشكيك يثيرالريبة من أعداء النجاح.إنّ القصيدة في زمن الحرب جهاد بالكلمة صنو السّيف والبندقية؛ ولكلّ شاعر أسلوبه ونكهته الشعريّة؛ له معارضون منتقدون نعم؛ وله معجبون؛ وهذا شيء طبيعيّ لا يُغضب…وللجريدة كادر للنشر أدباء وشعراء من المرموقين؛ لا ينشرون إلا ما يلائم الذوق…لقد أصابت بعض المعلقين { حمى الشعر } كما قالها الزميل الشاعر غياث المرزوق.أما التعليق للتشويش فهذا أسلوب مكشوف أكل الدهر عليه وشرب حتى الثمالة…إنّ القصيدة هي بنت ساعتها؛ كالطلقة تخرج مدويّة فتصيب الهدف؛ أو تذهب في الهواء كرنين إزاحة لعمليّة القذف…المهم هو التفاعل مع أحداث المقاومة في غزّة ومع شهداء غزّة؛ وهو أضعف الإيمان…ففيه الانتماء للأمّة بالكلمة الطيّبة؛ والكلمة الطيّبة صدقة.بعدما عجزنا عن التواصل مع جغرافيا المقاومة مباشرة.أما الذي يحارب الوهم بأفلام الوهم الهوليووديّ مثل { ترينتي } المغرور فليس وزنه أكبر من دون كيشوت وسيفه الخشبيّ أمام طاحونة هواء…كيما يوهم غيره حسدًا أنه المنصور افتراضًا لعلّه يحور.
أعود لهده اللوحة التي رسمت من طرف شاعر محترم لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم وكدالك الشاعر ولا أنسى القراء المحترمين نعم الشعر ألسنة متنوعة يرسم بأساليب تطرب ويرسم بأساليب تجعلك تبكي وتأسف على حسب الحالة وعلى أي لون كانت فهو حكيم وفنان متميز وعلى درجة عالية جد ا جد ا من لامتياز شكرا لكم مرة أخرى .*-/
أحسنتَ قولا الأخ الشاعر جمال البدري
لا يشوّش على الإبداع إلا الأفّاكون والخرّاصون والمنهمكون بالتزوير والافتراء
بعضهم فعلا “تصيبهم حمى الشعر”، كما قال شاعر الفراتين غياث المرزوق
لكن البعض الآخر سرعان ما تكتظّ أوداجهم بسموم الحسد واللؤم واللكاعة
الماهن الحسود الذي يظهر بأقنعة مختلفة انكشف على حقيقته منذ أمد
والتعليقات على قصيدك الماضي “وقالت الحوز” ما زالت هناك تشهد بذلك
{وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ}
مع كل لاحترام وهد ا واجب أسمحوا لنا وشكرا لكم وكدالك القراء نحن نقرأ ما يكتب ونخشى ان نقع في خطأ ما ونحن لا نشعر فنحن من ماء الضعف ونقول أيضا نحن نجتهد في المطالعة على قدر لاستطاعة وحفظ لا شعار كدالك والنغمة التي رسمناها هي وليدة جهدي الفني ليتمتع بها القارئ المحترم فقط فنخن لسنا من الشعراء
اهنئك ايها الشاعر على جمع مختلف الآراء رغم تباين التعليقات..هذا يدل على قدرتك على خلق تفاعل جدلي بين المتناقضات لا نجده مع الآخرين..فعلا النشر فن خلاق..
وذكي.المنشور الذي لا يثير القراء مكانه في الإدراج.نحن في عصر الانفتاح والتواصل.
تحية خاصة للأخ رشود الخريف على ما أدلى به من إدلاء هام أعلاه