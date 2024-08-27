قصي خولي في تجربة جديدة يقدّم برنامج “من سيربح المليون”

بيروت-“القدس العربي”:

يخوض النجم السوري قصي خولي بطل مسلسل “2020” تجربة جديدة في عالم البرامج التلفزيونية حيث سيتولى تقديم برنامج المسابقات الشهير “من سيربح المليون” الذي حصد نجاحاً باهراً ونسبة مشاهدة عالية عبر شاشة (إم بي سي).

ومن المقرر أن يعود هذا البرنامج بعد غياب لسنوات عدة بحلقات جديدة عبر قناة (دبي)، التي اشترت حقوق عرض البرنامج الذي سبق وعرضته (إم بي سي) بمواسم عدة في مطلع الألفية الجديدة في مواسم عدة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة فقد قام قصي خولي بتصوير حلقات البرنامج بحلته الجديدة في أحد الاستديوهات الخاصة في اسطنبول في تركيا منذ العاشر من شهر تموز/ يوليو الماضي.

وقد شارف قصي خولي على الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج تمهيداً لعرضه في برمجة الخريف المقبل، ومن المقرر أن يطل على جمهوره العربي بطريقة مغايرة كلياً عن أدواره التمثيلية التي برع فيها في العديد من الأعمال الدرامية التي أحرزت نجاحات باهرة في أنحاء الوطن العربي حيث سيطل بأجواء لافتة ومميزة مع المشتركين الذين هم من مختلف الدول العربية.

وسيبقي البرنامج على فقراته المعتادة من دون تعديل وعلى المتبارين أن يقدموا الإجابات السريعة والصحيحة مع إمكانية الاستعانة ببعض وسائل المساعدة لتحقيق الربح.

وكان برنامج “من سيربح المليون” الذي يدور في فلك المسابقات والمعلومات العامة قد اقترن باسم مقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي امتاز بأسلوبه المميز وبثقافته الواسعة في تحقيق نجاح جماهيري على مستوى الوطن العربي والذي عُيّن في عهد الرئيس ميشال عون وزيراً للإعلام قبل أن يتسبب بأزمة دبلوماسية مع دول الخليج.

تجدر الاشارة إلى أن النجم قصي خولي انتقل من شركة “الصباح إخوان” إلى شركة “إيغل فيلمز”، وقد غاب عن السباق الرمضاني الماضي على أن تكون له مشاركة في الأعمال الدرامية المقبلة.