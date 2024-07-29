قصي خولي يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس ويصفه بـ”المقرف”- (تدوينة)

“القدس العربي”: انتقد الفنان السوري قصي خولي، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، واصفاً ما جرى خلاله بأنه “مقرف وغير أخلاقي ومهين”.

وكتب قصي عبر حسابه في منصة “إكس”: “أولمبياد باريس، الافتتاح مقرف وغير أخلاقي ومهين، ولا ينتمي إلى الرياضة والرياضيين ولا لباريس التاريخ والفن والحضارة والرقي بشيء سوى التشويه وتدمير القيم والأعراف والتقاليد.

وأعرب عن قلقه من نشر الصور من حفل الافتتاح، قائلاً: “المفزع أكثر برأي هو إعادة نشر الصور في البوستات سواء المعترضة على الحفل أو غيرها، لأنها تكريس للعرض الغرض منه الانتشار الأوسع بالاستعانة بصفحات الانترنت والسوشل ميديا”.

وختم قصي تعليقه بالتشديد على عدم إعادة نشر صور حفل الافتتاح بالقول: “يجب عدم إعادة نشر الصور والفيديوهات، لأنهم يستخدمون المنصات الإلكترونية لقرفهم”.

#أولمبياد_بارس

الافتتاح مقرف 🤮

وغير اخلاقي ومهين ولا ينتمي للرياضة والرياضيين ولا لباريس التاريخ والفن والحضارة والرقي بشيء سوى التشويه وتدمير القيم والأعراف والتقاليد.

المفزع اكثر برأي هو اعادة نشر الصور في البوستات سواء المعترضة على الحفل او غيرها.

لانها تكريس للعرض الغرض… — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) July 27, 2024

كما نشر قصي عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، لوحة “العشاء الأخير” للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي، التي تم تجسيدها في حفل افتتاح الأولمبياد، وكتب: “فلتكن مشيئتك”.

واعتبر بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إعادة تجسيد لوحة “العشاء الأخير” في أولمبياد باريس إساءة للديانة المسيحية، فيما رأى آخرون أن الحفل تحوّل من حدث رياضي إلى حفل يروِّج للشذوذ الجنسي.