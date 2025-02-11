قضاة الجنائية الدولية ينظرون في إطلاق إيطاليا سراح مطلوب ليبي

لاهاي: قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين إن قضاة المحكمة يحققون فيما إذا كان إطلاق إيطاليا سراح مسؤول كبير بالشرطة الليبية مطلوب القبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب، يمثل خرقا لنظام المحكمة الأساسي.

وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو الأسبوع الماضي إن روما لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المشتبه به في قضية المحكمة الجنائية الدولية أسامة المصري نجيم، بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحقه.

وتم إطلاق سراح نجيم ونقله جوا إلى طرابلس بعد يومين من اعتقاله الشهر الماضي في شمال إيطاليا بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، والتي أفادت بأنه مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.

وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من الوزراء ووكيل وزارة.

وقد يؤدي الإجراء الذي بدأ الآن في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة روما إلى الهيئة الحاكمة بالمحكمة أو في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قد يصدر توبيخا.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن إيطاليا ستحصل على فرصة لعرض موقفها من القضية على القضاة قبل صدور الحكم، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه العملية.

وتحقق المحكمة في تهم ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وذلك بناء على إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

