سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قضاة ولاية نيوجرسي يرفضون اعتماد ألينا حبّة مدعية فيدرالية

منذ 46 دقيقة

رائد صالحة
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نيوجرسي- “القدس العربي”: رفض قضاة المحكمة الفدرالية في ولاية نيوجرسي تثبيت ألينا حبّة، المحامية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منصب المدعية العامة الفدرالية للولاية، مع انتهاء مهلة تعيينها المؤقت. وأصدر القضاة أمرًا بتعيين المحامية ديزيريه لي غرايس خلفًا لها، اعتبارًا من الثلاثاء، وفقًا لأمر وقّعت عليه القاضية رينيه ماري بامب، رئيسة المحكمة.

وتولّت حبّة المنصب في مارس/ آذار الماضي، وبرزت سابقًا كمدافعة شرسة عن ترامب، لا سيما في قضايا الاحتيال المالي والدعاوى المتعلقة بالتشهير والاعتداء الجنسي التي رفعتها الصحافية إي. جين كارول.

لكن أداءها تعرّض لانتقادات بعد توقيف عمدة نيوورك، راس بركة، والنائبة لامونيكا ماكفر، في واقعة بمركز تابع لهيئة الهجرة. ورغم إسقاط التهمة عن بركة، لا تزال ماكفر تواجه تهمًا اتحادية، وقد دفعت ببراءتها. وانتقد قاضٍ فدرالي سلوك مكتب الادعاء، واصفًا القضية بـ”الزلة المقلقة” و”الانسحاب المحرج”.

ورغم دفاع بعض مسؤولي وزارة العدل عنها، حيث كتب نائب الوزير تود بلانش على منصة “إكس” أن حبّة قدّمت “قيادة متزنة وحكمًا سليمًا”، إلا أنه اعتبر قرار القضاة “محاولة لإجبارها على الخروج”، مهاجمًا ما وصفه بـ”أجندة يسارية” داخل القضاء.

وحبّة، من أصول عربية ومولودة في نيوجرسي، صعد نجمها بعد دفاعها عن ترامب في قضية التشهير التي رفعتها متسابقة سابقة في برنامج “ذا أبرنتِس”. كما شغلت مناصب استشارية في البيت الأبيض وحملته الانتخابية.

يأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة في نيويورك، حيث رفض القضاة تمديد فترة المدعي العام المؤقت جون ساركوني، لكنه عُيّن لاحقًا كمحامٍ خاص لوزيرة العدل بام بوندي، ما منحه سلطات الادعاء بشكل غير محدود.

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