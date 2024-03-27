المدعي العام الإسباني يطالب بحبس روبياليس عامين ونصف‎

مدريد: طالب مكتب المدعي العام الإسباني، الأربعاء، بالسجن لعامين ونصف العام بحق لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق في قضية “القبلة القسرية” للاعبة الدولية جيني هيرموسو.

وذكرت صحيفة “آس” المحلية، أن نائبة المدعي العام في المحكمة الوطنية مارتا دورانتيز، طالبت بحبس روبياليس عامين و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه للاعبة جينيفر هيرموسو، خلال احتفال البلاد بلقب كأس العالم للسيدات بسيدني في 20 أغسطس/ آب الماضي.

وتابعت الصحيفة: “بالإضافة إلى ذلك، طلبت المدعية العامة أيضا السجن لعام وستة أشهر للمتهمين الآخرين في القضية، المدير الرياضي لمنتخب الرجال ألبرت لوكي، وخورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات السابق، ومدير التسويق السابق للاتحاد روبين ريفيرا، المقربين من روبياليس”.

والثلاثي الأخير مارسوا ضغوطا على هيرموسو وأقاربها من أجل الخروج أمام الرأي العام والإعلان بأن القبلة كانت بالتراضي.

كما طلب المدعي العام، حرمان روبياليس، بشكل خاص من العمل في المجال الرياضي خلال فترة عقوبته، ووضعه تحت المراقبة لعامين، ومنعه من التواصل مع اللاعبة والاقتراب منها إلى دائرة نصف قطرها 200 متر لأربع سنوات.

وأثارت “قبلة” رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لنجمة المنتخب الوطني النسائي جينيفر هيرموسو، جدلا واسع النطاق، وألقت بظلالها على تتويج “لا روخا” بكأس العالم للسيدات، حيث استقال روبياليس، على خلفية القضية، رغم أنه أصر على أن القبلة كانت بالتراضي.

ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي والإكراه”، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.

(وكالات)