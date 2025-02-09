قضية طلاق بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز تشهد تطوراً مفاجئاً: وفاة المأذون المتهم بالتزوير

لندن- “القدس العربي”: كشفت مصادر مصرية عن تطور مفاجئ في قضية طلاق الإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث تبين أن المأذون المتهم بتزوير عقد الطلاق متوفى منذ سنوات، وكان قد فُصل من عمله رسمياً عام 2000، بعد عامين فقط من تاريخ العقد المزعوم.

وبدأت القضية عندما فوجئت شلبي بتغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى مطلقة، خلال محاولتها تجديد بطاقة الرقم القومي. وعند مراجعة السجل المدني، اكتشفت وجود عقد طلاق مؤرخ في عام 1998، رغم استمرار زواجها من عبد العزيز حتى وفاته في 2016.

وتقدم محامي شلبي ببلاغ رسمي في قسم الشرطة، مؤكداً أن العقد مزور، مستنداً إلى اختلاف توقيع الفنان الراحل عن توقيعاته الأخرى. وأوضح في بلاغه أن الزوجين عاشا حياة طبيعية، وسافرا للحج والعمرة معاً، حيث كان عبد العزيز محرماً لها.

يذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي توفي في نوفمبر 2016، كان قد تزوج مرتين: الأولى من جيلان زويد، والدة ابنيه محمد وكريم، والتي انفصل عنها بعد 20 عاماً من الزواج، ثم تزوج من الإعلامية بوسي شلبي التي استمرت معه حتى وفاته.

(وكالات)