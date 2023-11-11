قضي الأمر.. بلماضي يُرسل بن رحمة والشباب إلى المجهول

الجزائر- “القدس العربي”: سلطت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية الضوء على أبرز مفاجآت الناخب الوطني جمال بلماضي، في اختياراته للقائمة التي سيعول عليها في مستهل مشوار محاربي الصحراء في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026، متجاهلا بعض الأسماء الرنانة والمهمة في الآونة الأخيرة، في المقابل قام باستدعاء عدد لا بأس به من القدامى ورجاله المخلصين الغائبين منذ فترة.

من جانبها، قالت منصة “أوراس” المحلية في تقرير بعنوان “بلماضي يعاقب بن رحمة بعد قضية الخلاف في مواجهة مصر”، إن محترف نادي وست هام يونايتد الإنكليزي سعيد بن رحمة، كان أبرز ضحايا المدرب الأربعيني في معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وذلك بالرغم من مشاركته المنتظمة مع ناديه في الدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أن خلافهما الأخير الذي أثار ضجة على نطاق واسع في ودية الفراعنة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل، تسبب بشكل أو بآخر في تهميش اللاعب في العطلة الدولية.

ووفقا لنفس المصدر، فإن المؤشرات لا تنذر بأنه سيكون مجرد استبعاد مؤقت أو قصير الأجل، بل بنسبة كبيرة سيبقى خارج حسابات بلماضي لفترة طويلة، في إشارة واضحة إلى تقلص فرص صاحب الـ28 عاما في التواجد ضمن القائمة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار، التي من المفترض أن يستقر المدرب عليها قبل أسبوعين من بطولة الكان المقررة منتصف يناير/ كانون الثاني القادم.

وتعرض بلماضي لواحدة من أشرس حملات الهجوم عليه منذ توليه القيادة للمنتخب، وذلك بسبب انفعاله الزائد عن الحد، على اللاعب بن رحمة، في لحظة استبداله في الشوط الثاني أمام أصدقاء محمد صلاح، وما ضاعف جرعة الهجوم على المدرب، الأداء الجماعي غير المقنع للمنتخب، رغم الأفضلية العددية على المنافس، الذي خاض أكثر من ساعة لعب بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الأيمن محمد هاني في منتصف الشوط الأول.

وفي الختام، أشار التقرير إلى ابتعاد أسماء أخرى بشكل تدريجي عن القائمة المرشحة للمشاركة في كأس أفريقيا، والحديث عن الشاب بدر الدين بو عناني وبشير بلومي وآدم زرقان، والعكس بالنسبة للمحاربين القدامى العائدين منذ فترات طويلة، على رأسهم البديل الاستراتيجي لسعيد بن رحمة، آدم وناس، بعد تعافيه من الانتكاسة التي حرمته من تمثيل الخضر على مدار عام، ونفس الأمر بالنسبة لنبيل بن طالب، الذي غاب عن المعسكرات الأخيرة، لعدم انتظامه في المشاركة مع فريقه الجديد ليل.

وشملت مفاجآت بلماضي، استدعاء مدافع نادي نيس يوسف عطال، الذي حاصرته الشكوك في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بإيقافه لمدة 7 مباريات، بسبب تضامنه وتعاطفه مع القضية الفلسطينية، وكالعادة، استمر غياب المخضرم ياسين براهيمي، رغم تألقه مع الغرافة في الملاعب القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري سيفتتح التصفيات المونديالية، باستضافة منتخب الصومال مساء الخميس المقبل على ملعب “نيلسون مانديلا”، وبعدها بثلاثة أيام سيطير بلماضي وكتيبته إلى أدغال أفريقيا لمواجهة الموزمبيق، ضمن منافسات الجولة الثانية، لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك غينيا وأوغندا وبيتسوانا.