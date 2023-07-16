قضي الأمر.. غوارديولا يرفع الراية البيضاء أمام محرز

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية تحظى بمصداقية لا بأس بها، بأن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اضطر لرفع الراية البيضاء أمام النجم الجزائري رياض محرز، بعد التحول الأخير في مفاوضات صندوق الاستثمار السعودي مع أصحاب القرار في بطل الثلاثية، لنقل صاحب الـ32 عاما إلى صفوف نادي أهلي جدة.

ويتصدر محرز عناوين الصحف والمواقع الرياضية في السعودية منذ بداية فصل الصيف، كواحد من نجوم الصفوة في البريميرليغ وأوروبا المطلوبين في دوري روشن، بعد سلسلة التعاقدات العالمية التي أبرمتها أندية القمة في الدوري السعودي، آخرها انتقال فابينيو من ليفربول إلى الاتحاد، وسبقه بروزوفيتش إلى النصر، وروبن نيفيز وخاليدو كوليبالي إلى الهلال، والأشهر كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى الاتحاد، وذلك في أول ميركاتو بعد صفقة القرن، بذهاب كريستيانو رونالدو إلى “العالمي”.

وبعد أسابيع من الغموض والشكوك حول موافقة الفيلسوف الكاتالوني على إتمام الصفقة، أجمعت العديد من المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، على أن رياض أعطى المسؤولين في النادي الأهلي الضوء الأخضر لإنهاء المفاوضات مع إدارة السيتي في أقرب فرصة ممكنة، مع تلميحات بأن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة.

ونقلت النسخة العربية لموقع “Goal” العالمي عن الموثوق رودي غالتي، أن محرز وافق شفهيا على مرافقة فيرمينو والحارس إدوارد ميندي في قلعة الكؤوس، وذلك تزامنا مع انتزاع موافقة مسؤولي المان سيتي، بعد معاناة في المعركة التفاوضية من أجل إقناع حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بالتخلي عن جناحه العالمي، نظرا لإصرار المدرب على بقاء نجمه المخضرم.

وبحسب نفس المصدر، فإن تكاليف الصفقة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 30 مليون جنيه إسترليني، كرسوم تحويل للنادي الإنكليزي، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى يتم التفاوض عليها في الوقت الراهن في صورة متغيرات، بخلاف الراتب السنوي والحوافز المتفق عليها في البنود الشخصية في عقد الوافد الجديد.

وفي آخر تحديث لهذا الملف، قالت صحيفة “هاتريك” الإلكترونية السعودية، إن انتقال رياض محرز إلى الأهلي، لم يعد سوى مسألة وقت، استنادا إلى مصادر على صلة بالمفاوضات، زفت البشرى بتوصل المسؤولين إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم في مانشستر سيتي، مع توقعات بأن يطير إلى إمارة دبي غدا الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية، التي سيعقبها الإعلان الرسمي عن صفقة القرن للعملاق العائد حديثا لدوري الكبار.

وكان محرز قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيفية 2018، قادما من ليستر سيتي مقابل حوالي 60 مليون بعملة المملكة المتحدة، وخلال هذه الفترة، حقق مع الفريق كل الألقاب المحلية، أبرزها البريميرليغ في 4 مناسبات، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين، وكأس الرابطة 3 مرات، والأهم التتويج بدوري أبطال أوروبا في ختام موسم الثلاثية التاريخية.