قضي الأمر.. قاهر أتالانتا يوافق على تمثيل المغرب

لندن- “القدس العربي”:

أكدت مصادر صحافية مغربية أن الجامعة الملكية لكرة القدم، نجحت في توجيه ضربة جديدة للاتحاد البلجيكي، بالحصول على الموافقة النهائية والرسمية لجوهرة نادي بروج، تمهيدا لانضمامه إلى القائمة التي سيعول عليها المدرب الوطني وليد الركراكي في معسكر مارس / آذار المقبل، وهو الفتى اليافع شمس الدين طالبي، الذي قاد فريقه مؤخرا للإطاحة بنادي أتالانتا الإيطالي من الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتضاربت القصص والروايات حول مستقبل طالبي الدولي في الأيام القليلة الماضية، وهذا في ردود الأفعال على تصريحاته التي أثارت جدلا على نطاق واسع، بسبب ما أشار إليه بأنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن المفاضلة بين تمثيل منتخب مسقط رأسه البلجيكي وبين منتخب الآباء والأجداد المغربي، وذلك في خضم الضغوط الهائلة التي كان يتعرض لها من قبل المسؤولين في اتحاد منتخب الشياطين الحمر، لإقناعه بدخول مشروع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، بدلا من ارتداء قميص أسود أطلس.

وفي تحديث جديد لهذا الملف، قالت صحيفة “المنتخب” المغربية في تقرير بعنوان “رسميا وحصريا.. شمس الدين طالبي اختار الأسود”، إن نجل السي عبدالله السوسي الأصل، حسم بالفعل قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي، باختيار تمثيل وطن الوالد بداية من التجمع المنتظر الشهر المقبل، وحدث ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية لتغيير جواز سفره الرياضي من البلجيكي إلى المغربي، مع تأكيد واضح وصريح، بأن الأمور حُسمت بسرعة قصوى بعد دخول الرجل الأول في الجامعة الملكية فوزي لقجع على الخط.

ووفقا لنفس المصدر، فإن تحرك الجامعة المغربية لكرة القدم، جاء بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضغط البلجيكي على اللاعب، والتي وصلت لحد مطالبته بالجلوس مع مدرب المنتخب الجديد، فيما وُصفت إعلاميا الأسبوع الماضي بـ “الاجتماع المغلق”، أملا في إقناعه بالتخلي عن فكرة اللعب لرابع كأس العالم قطر 2022، لكن في نهاية المطاف، تحصل صاحب الـ19 عاما، على الجنسية الرياضية المغربية، التي ستؤهله للانضمام إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي في قادم الاستحقاقات.

وتؤكد العديد من الصحف والمواقع المغربية منذ فترة ليست بالقصيرة، أن الجناح المهاجم لنادي بروج، يتواصل مع المسؤولين في الجامعة الملكية، لرسم خطة تغيير جنسيته الرياضية من البلجيكية إلى المغربية، خاصة بعد توقفه عن تمثيل منتخبات الفئات السنية لمنتخب الشياطين الحمر، منذ مشاركته الأخيرة مع منتخب الناشئين تحت 18 عاما ضد نظيره الأوكراني قبل عامين.

وقبل انفراد صحيفة “المنتخب” بأيام قليلة، أشارت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني، إلى أن المدرب الركراكي قد وضع طالبي ضمن القائمة الموسعة لمباراتي النيجر وتنزانيا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في انتظار أن يبقي عليه في القائمة النهائية، بعد انفجاره مع ناديه منتصف الأسبوع الماضي، بتسجيل هدفين في شباك أتالانتا، في المباراة التي انتهت بفوز بروج بثلاثية مقابل هدف في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي للكأس ذات الأذنين.