قضي الأمر.. قاهر أتالانتا يوافق على تمثيل المغرب

لندن- “القدس العربي”:
أكدت مصادر صحافية مغربية أن الجامعة الملكية لكرة القدم، نجحت في توجيه ضربة جديدة للاتحاد البلجيكي، بالحصول على الموافقة النهائية والرسمية لجوهرة نادي بروج، تمهيدا لانضمامه إلى القائمة التي سيعول عليها المدرب الوطني وليد الركراكي في معسكر مارس / آذار المقبل، وهو الفتى اليافع شمس الدين طالبي، الذي قاد فريقه مؤخرا للإطاحة بنادي أتالانتا الإيطالي من الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وتضاربت القصص والروايات حول مستقبل طالبي الدولي في الأيام القليلة الماضية، وهذا في ردود الأفعال على تصريحاته التي أثارت جدلا على نطاق واسع، بسبب ما أشار إليه بأنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن المفاضلة بين تمثيل منتخب مسقط رأسه البلجيكي وبين منتخب الآباء والأجداد المغربي، وذلك في خضم الضغوط الهائلة التي كان يتعرض لها من قبل المسؤولين في اتحاد منتخب الشياطين الحمر، لإقناعه بدخول مشروع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، بدلا من ارتداء قميص أسود أطلس.
وفي تحديث جديد لهذا الملف، قالت صحيفة “المنتخب” المغربية في تقرير بعنوان “رسميا وحصريا.. شمس الدين طالبي اختار الأسود”، إن نجل السي عبدالله السوسي الأصل، حسم بالفعل قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي، باختيار تمثيل وطن الوالد بداية من التجمع المنتظر الشهر المقبل، وحدث ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية لتغيير جواز سفره الرياضي من البلجيكي إلى المغربي، مع تأكيد واضح وصريح، بأن الأمور حُسمت بسرعة قصوى بعد دخول الرجل الأول في الجامعة الملكية فوزي لقجع على الخط.
ووفقا لنفس المصدر، فإن تحرك الجامعة المغربية لكرة القدم، جاء بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضغط البلجيكي على اللاعب، والتي وصلت لحد مطالبته بالجلوس مع مدرب المنتخب الجديد، فيما وُصفت إعلاميا الأسبوع الماضي بـ “الاجتماع المغلق”، أملا في إقناعه بالتخلي عن فكرة اللعب لرابع كأس العالم قطر 2022، لكن في نهاية المطاف، تحصل صاحب الـ19 عاما، على الجنسية الرياضية المغربية، التي ستؤهله للانضمام إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي في قادم الاستحقاقات.
وتؤكد العديد من الصحف والمواقع المغربية منذ فترة ليست بالقصيرة، أن الجناح المهاجم لنادي بروج، يتواصل مع المسؤولين في الجامعة الملكية، لرسم خطة تغيير جنسيته الرياضية من البلجيكية إلى المغربية، خاصة بعد توقفه عن تمثيل منتخبات الفئات السنية لمنتخب الشياطين الحمر، منذ مشاركته الأخيرة مع منتخب الناشئين تحت 18 عاما ضد نظيره الأوكراني قبل عامين.
وقبل انفراد صحيفة “المنتخب” بأيام قليلة، أشارت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني، إلى أن المدرب الركراكي قد وضع طالبي ضمن القائمة الموسعة لمباراتي النيجر وتنزانيا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في انتظار أن يبقي عليه في القائمة النهائية، بعد انفجاره مع ناديه منتصف الأسبوع الماضي، بتسجيل هدفين في شباك أتالانتا، في المباراة التي انتهت بفوز بروج بثلاثية مقابل هدف في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي للكأس ذات الأذنين.
أكد الموقع الرياضي العالمي فوت أفريكا على عدم جاهزية الملاعب والمنشأت في المغرب لإحتضان كان 2025 رغم تأجيلها عدة مرات سابقة
هل يعقل الشك في امكانيات تنظيم كاس افريقيا لبلد مؤهل لتنظيم كأس العالم ؟؟؟
حسب موقع مسبار متخصص في كشف اخبار مزيفة … . خبر التي قال نشر على فوت افريك إن مغرب سحب منه تنظيم كان .. هو خبر مزيف و مفبرك . و جريدة فوت افريك كدبت انها نشرت مثل هدا خبر و ان امر مجرد فبركة على شكل جريدة فوت افريك ….. ههههه و معروف من وراء هده فبركة
شمس الدين طالبي سيكون له مستقبل رياضي كبير مع اسود الاطلس ونرجوا ان يبرز مؤهلاته في المستقبل القريب لكي يكون عنصرا اساسيا وهما في تشكيلة المنتخب المغربي خصوصا وان كاس افريقيا التي ستنظم بالمغرب هي على الابواب
نجن في شهر فبراير.. والكان ستلعب في 21 ديسمبر 2025..
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هذه الاخبار واخرى تروج لمغالطات.. الملاعب لها اشهر طويلة امامها للتزين والتجهيز..
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والكاف يكذب مثل هذه الاخبار في حينه..
لا عليك.. ستكون الملاعب في ابهى حلتها.. والامر فيه استعراض قوة صراحة.. واحسن اشهار لنجاعة وقوة الشركات
المغربية.. لا توجد اي شركة اجنبية.. وعنوة بدأ المغرب انشاء ملاعب جديدة كي يرى العالم المدة القياسية التي
سيشيدها فيها.. رغم وجود ملاعب في مدن متفرقة..
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والهدف ليس الكاف فقط.. بل انتزاع مشاريع البناء الضخمة في افريقيا من يد الصين .. وها هي مجموعة
الضحى المغربية اخذت مشروع ضخم في موريتانيا من يد الصين.. ومشاريع في السنغال واخرى في الطريق لشركات مغربية.
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للتذكير.. ملعب نيلسون مانديلا استغرق سنوات طويلة.. وملعب جديد في المغرب سيستغرق تشييده 8 اشهر وشوية..
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هي رسالة للعالم وليست لكم.. وهذا هو سبب تسريب مثل هذه الاخبار المغالطة.
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كي تطمئن.. هناك ملاعب موجودة.. احببنا فقط انشاء ملاعب جديدية..
نحن داءما جاهزون، و كأس العالم على الأبواب
أسكن على بعد كيلومترين من ملعب الرباط الجديد. وتذهلني السرعة التي يتم بها بناء الملعب والحركة الدائبة حوله ليل نهار.
بن صغير اختار المغرب . دياز اختار مغرب . طالبي اختار المغرب
و هادو لاعبين من طراز اول …
ردا على المشككين في قدرة المغرب على استضافة نسخة واحدة من كأس افريقيا.
ليست كأس عالم واحدة و لا حتى خمس كؤوس عالم!!
المغرب سينظم 9 كؤوس للعالم في ظرف 7 سنوات فقط :
– خمس كؤوس عالم متتالية U17 للفتيات 2025 2026 2027 2028 2029 .
– كأس العالم 2030 .
– كأس العالم للسيدات 2031 .
– كأس العالم للصالات 2028 .
-كأس العالم للأندية 2029 .
و في السنة الجارية 2025، سينظم المغرب اربع كؤوس أفريقيا ، و كأس عالم واحدة :
– كاس افريقيا U17 للفتيان
– كأس افريقيا للصالات للسيدات
– كأس افريقيا للسيدات
– كأس العالم U17 للفتيات
– كأس افريقيا للرجال
مرحبا بالاسد الجديد في وطنه الام المغرب ونتمنى له كل التوفيق