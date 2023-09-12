قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدخل الأراضي الروسية- (فيديو)

الزعيم الكوري الشمالي أثناء مغادرته بالقطار من بيونغ يانغ في زيارة إلى روسيا

موسكو: أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الثلاثاء أن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل الأراضي الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اجتماع بوتين مع كيم سيعقد في الشرق الأقصى الروسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في البداية أين سيعقد الاجتماع بالضبط.

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك اجتماعات بين الوفدين ومحادثات منفردة قبل مأدبة عشاء رسمي.

(وكالات)