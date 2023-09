قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يدخل الأراضي الروسية- (فيديو)

موسكو: أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الثلاثاء أن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل الأراضي الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن القطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، مع لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن اجتماع بوتين مع كيم سيعقد في الشرق الأقصى الروسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح في البداية أين سيعقد الاجتماع بالضبط.

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك اجتماعات بين الوفدين ومحادثات منفردة قبل مأدبة عشاء رسمي.

(وكالات)

A train resembling the one used by Kim Jong Un was spotted near the North Korea-Russia border. It is speculated that the North Korean leader may be on the train as the footage appeared after the official confirmation of his trip to Russia to meet with President Putin pic.twitter.com/45MMD5pKDx

— RT (@RT_com) September 11, 2023