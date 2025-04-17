قطار جوي أمريكي يحمل أكبر شحنة أسلحة يصل إسرائيل

غزة- “القدس العربي”:

كشف تقرير إسرائيلي، عن قيام الولايات المتحدة بإقامة “قطار جوي” يحمل شحنة من الأسلحة الضخمة إلى إسرائيل.

وذكرت “i24news” الإسرائيلية، في تقرير لها، أن القطار الجوي الأمريكي الجديد إلى إسرائيل، يضم عشرات الطائرات العسكرية، التي هبطت في قاعدة “نيفاتيم” الجوية.

وأوضحت القناة أن الطائرات تحمل معها كميات كبيرة من الأسلحة، في شحنة تعتبر من أكبر النقلات العسكرية في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وكشفت أن الشحنة العسكرية تحمل قنابل ثقيلة من طِراز “MK-48″، إلى جانب مئات الصواريخ الاعتراضية لـ”منظومة ثاد”، وآلاف الذخائر الخارقة للتحصينات، وأخرى مخصصة لمواصلة القتال في غزة، والاستعدادات لهجوم محتمل على إيران.

وحسب القناة، فإن القطار الجوي لم يصل من الولايات المتحدة فحسب، بل انطلقت الطائرات الأمريكية من قواعد عدة من أوروبا والشرق الأوسط، واتجهت نحو إسرائيل، بمعدّلِ ست طائرات في اليوم الواحد.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها، إن عملية النقل الجوي تأتي على خلفية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية، حيث هدد ترامب إيران مرارا بأن فشل المفاوضات، “سيقرّب الخيار العسكري”.

وأوضحت أنه بناء على ذلك، تشير التقديرات إلى أن الشحنة تهدف إلى التحضير لهجوم على الأراضي الإيرانية وزيادة الضغوط، في حال فشل المفاوضات.

وأشارت إلى أن شحنة الأسلحة هذه، هي نفسها التي تم تجميدها من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وأنه بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه كرئيس، رُفِعَت القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وكشفت أن هذه الشحنة ليست سوى البداية، إذ من المتوقع وصول آلاف الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل خلال الشهر المقبل، بهدف تجديد مخزونات الجيش الإسرائيلي.

والجدير ذكره أن ترامب أوصل إلى إسرائيل في توليه مهام الرئاسة شحنة كبيرة من الصواريخ الثقيلة، والتي جمدها بايدن من قبل، وهي الصواريخ التي تستخدم في إحداث عمليات تدمير ونسف واسعة للمباني والمنشآت في قطاع غزة، وتسفر عن سقوط عشرات الضحايا في كل مرة.