سياسة | دولي | أوروبا

قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا يأمل بقاء عامليه السوريين

27 - ديسمبر - 2024

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برلين: في ضوء الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومطالبة بعض السياسيين الألمان بإعادة سريعة للاجئين السوريين إلى بلادهم، أعرب أرباب العمل في قطاع الحرف اليدوية عن أملهم في بقاء موظفيهم السوريين.

وقال رئيس الاتحاد الألماني للحرف اليدوية، يورج ديتريش، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية: “يجب أن نكون سعداء بكل من اندمج. يتوقع أرباب العمل في الحرف اليدوية أن يتمكنوا من الاستمرار في تشغيل دائم وموثوق لموظفيهم السوريين بصفتهم عمالا ماهرين مهمين”، مضيفا أن العديد من الشركات بذلت جهودا كبيرة في تدريب الأفراد، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى عمال مهرة.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا. وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية. ويبلغ معدل توظيفهم حاليا حوالي 40%.

ومنذ سقوط نظام الأسد، يناقش ساسة ألمان بارزون مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا. وبعد زيارة وفد ألماني إلى دمشق، حذرت وزارة التنمية الألمانية من إعادة الدولة للاجئين إلى بلادهم بسرعة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك لا يزال سيئا، كما أن هناك خطر نشوب صراعات جديدة داخل البلاد خلال العملية الانتقالية.

(د ب أ)

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