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قطة تثير ضجة في البيت الأبيض وينتهي بها المطاف بغرفة المؤتمرات الصحافية- (صور وفيديو)

منذ 8 دقائق

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واشنطن: وجدت قطة طريقها إلى الحديقة الشمالية التي تحظى بحراسة مشددة من البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة، وأثارت ضجة بين الصحافيين الذين وثقوا ظهور الحيوان الأليف وهي لونها رمادي وعيونها خضراء وتسمى صوفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، وبمساعدة موظفي البيت الأبيض، تم العثور على مالك القطة.

كما انتهى المطاف بصوفي لفترة وجيزة في غرفة المؤتمرات الصحافية الشهيرة، حيث يوجه الصحافيون أسئلتهم عادة إلى كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى منصة إكس، شارك أحد الصحافيين خبر رؤية القطة وأوضح أن صوفي كانت ترتدي طوقا وربما جهاز “اير تاغ”، وهو جهاز تعقب صغير يسمح بتحديد موقع الأشياء أو الحيوانات الأليفة عبر الهاتف الذكي.

وفي مقطع فيديو، ظهرت صحافية وهي تمسك القطة بين ذراعيها وتمزح أنها “يمكن أن تكون تحمل نوع من أجهزة التنصت”.

وتم جمع شمل صوفي في النهاية مع مالكها.

يذكر أن المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض هي واحدة من أكثر المناطق التي تخضع لحراسة أمنية مشددة في العالم. وتراقب الخدمة السرية كل حركة، وتحمي كاميرات وحواجز المنطقة على مدار الساعة.

(د ب أ)

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