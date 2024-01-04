قطر: التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة ازدراء للقوانين 

إسطنبول: أدانت دولة قطر، الخميس، تصريحات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة قسراً، معتبرة أنها “ازدراء” للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن دولة قطر “تدين بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسراً، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.

وأضاف البيان أن قطر تعتبر تلك التصريحات “امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيّما حل الدولتين”.

مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز: "لماذا يصمت العالم أمام ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تهجير قسري للفلسطينيين.. إسرائيل تبرر الجريمة بأنهم عرب ويمكنهم العيش في #سيناء أو أي مكان آخر، وهذا سخيف. كما أن يقول أحدهم ليغادر الإيطاليون إلى مكان آخر في أوروبا، لأنهم… pic.twitter.com/2er1svyzDl — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 2, 2024

وأكد أن “سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية”.

وشدد البيان على “ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم”.

وجددت الوزارة، في بيانها، “التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.

وتصاعدت دعوات في إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

وأعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الإثنين، دعمهما لـ “التهجير الطوعي للفلسطينيين” من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية قوله إن “أكثر من 70 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلاً إنسانياً لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة، واستيعابهم في بلدان أخرى”.

محلل الشؤون الفلسطينية في القناة 13 العبرية "تسبي يحزقيلي" يقترح على إسرائيل تهجير سكان غزة بالكامل 1.8 مليون إلى دول العالم#خبرني #غزة pic.twitter.com/PuPFUnoMOF — خبرني – khaberni (@khaberni) December 29, 2023

فيما قال بن غفير، عبر منصة “إكس”، “يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني”.

وردت حركة “حماس”، في بيان، مؤكدة أن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، “مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ”، وطالبت المجتمع الدولي بـ “التدخل لمواجهتها”.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلّفاً، حتى الأربعاء، 22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)