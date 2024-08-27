“قطر الخيرية” تدعم الأونروا بـ3 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين

إسطنبول: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من “مؤسسة قطر الخيرية”.

وذكرت الأونروا على منصة “إكس” الثلاثاء، أنّ الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة: “تعد قطر الخيرية شريكا موثوقا لأسرة الأمم المتحدة، حيث تقوم بدعم عملياتها الإنسانية في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق وصف لويس واتريدج، الموظف في الأونروا الوضع في قطاع غزة بأنها “كارثة مكتملة الأركان”.

وصرح النائب الأول للمدير الميداني للأونروا، سام روز، أن البيئة في غزة، حيث يتم تهجير الناس وإجبارهم على التنقل بشكل متكرر نتيجة لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، “مثالية” لظهور وانتشار فيروس شلل الأطفال.

وقال: “تحت الظروف بالضبط عاد شلل الأطفال للظهور في غزة مع عدد قليل من الحالات التي يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة”.

من جانبه، أشار متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن احتمال إعطاء أي لقاح لـ50 ألف طفل ولدوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “منخفض للغاية”.

وأشار دوجاريك، إلى أنه تم تسليم 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة حتى الأحد، ومن المخطط تطعيم أكثر من 640 ألف طفل في المنطقة.

(الأناضول)