قطر: الدعوة لقصف غزة بقنبلة نووية “تحريض على جريمة حرب”

الدوحة: أدانت قطر، الأحد، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي “عميحاي إلياهو”، بعد دعوته إلى قصف قطاع غزة بقنبلة نووية، واعتبرتها “تحريضا خطيرا على جريمة حرب”.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، ردا على تأييد إلياهو خلال مقابلة صحافية، قصف غزة بقنبلة نووية، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف مشاركته في اجتماعات الحكومة دون إقالته.

وقالت الخارجية القطرية، في البيان ذاته، إن “قطر تدين بشدة تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وتعدها تحريضا خطيرا على جريمة حرب”.

وأشارت قطر إلى “تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته”.

وأكدت أن هذه “التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتدادات للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشددت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة”.

أثارت تصريحات إلياهو، غضب المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة “حماس”، مع دعوات متصاعدة إلى إقالته فورا.

وينتمي إلياهو لحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو حزب يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكارا متطرفة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألف فلسطيني، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)