قطر: اللقاءات مستمرة بغية التوصل لإطار تفاوضي لوقف النار في غزة 

غزة: أكدت قطر، الثلاثاء، استمرار اللقاءات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” في الدوحة بغية التوصل إلى إطار تفاوضي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

جاء ذلك بحسب متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، قال فيه إن الاتفاق الإطاري بشأن غزة سيكون الأساس الذي ستنطلق منه المحادثات غير المباشرة بين حركة “حماس” وإسرائيل.

وتابع: “اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة وليس هناك جمود”، لافتا إلى استحالة وضع “مدى زمني للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر”، وفق قوله.

وأشار إلى أن اللقاءات مع “طرفي الصراع بشأن غزة تتم معهما كل على حدة للتوصل إلى اتفاق إطار”.

(الأناضول)