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قطر: الوسطاء يعلنون إتمام عملية تبادل الأسرى الثانية ضمن اتفاق غزة- (تغريدة)

25 - يناير - 2025

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إسطنبول: أكد الوسطاء، مساء السبت، إتمام عملية تبادل الأسرى الثانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتي شملت تسليم 4 مجندات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

وفي بيان عبر منصة “إكس”، قالت الخارجية القطرية: “يعلن الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل إحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية”.

وأضافت أن ذلك جاء في إطار “عملية التبادل الثانية (للأسرى) منذ بدء وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق السبت، عادت إلى إسرائيل 4 مجندات بعدما تسلمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الفصائل الفلسطينية بغزة.

ومقابل ذلك، أفرجت إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني، حيث عاد 114 منهم إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، و16 معتقلا إلى قطاع غزة، فيما تم ترحيل 70 آخرين إلى مصر.

ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الذين أطلقت سراحهم إسرائيل، اليوم، 121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية.

ويأتي هذا التبادل الثاني للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 2:33 م

    حيا الله أحرار قطر الشجعان الذين بفضل جهودهم الجبارة تم حقن دماء أطفال ونساء غزة العزة ✌️🇵🇸😎👋👋👋

    رد

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