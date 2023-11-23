قصف إسرائيلي وحشي متواصل على غزة يستبق بدء سريان الهدنة ومحادثات قطرية-أمريكية بشأنها

الدوحة: تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، من أجل مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الوشيك بين حركة حماس وإسرائيل، في وقت قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه جرى خلال الاتصال بين آل ثاني وبلينكن، مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر ودعم مصر والولايات المتحدة، والسير بإجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد آل ثاني خلال الاتصال “ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة”، وأن “الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وشدد على أن يكون هذا الحل “وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.

فيما أعرب بلينكن عن “شكر بلاده لدولة قطر على دورها الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين”، بحسب الوكالة.

وفق وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية القطري، ماجد الأنصاري، إن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي.

وقال الأنصاري: “إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي”.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل ايجابي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/menbY2PpOi — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 23, 2023

الخارجية الفرنسية تدعو إلى تنفيذ الاتفاق “دون مزيد من التأخير”

وفي السياق، دعت فرنسا الخميس إلى “التنفيذ الكامل” للاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يشمل هدنة في القصف والقتال ويقضي بتحرير الأسرى “دون مزيد من التأخير”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوغاندر إن باريس تدعو مجددًا إلى “الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن”.

وأضافت “ندعو إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل”، مشددة على أن انتظار عائلات الأسرى كان “قاسيًا ولا يطاق”.

وذكّرت بأن ثمانية فرنسيين كانوا في إسرائيل أصبحوا في عداد المفقودين و”جزءًا منهم” أسرى.

وامتنعت عن الكشف عمّا إذا كانت قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق في الأيام المقبلة تضمّ فرنسيين، وذلك “احتراماً للعائلات”.

وتابعت لوغاندر “نعمل بأقصى قدر من الطاقة من أجل إطلاق سراحهم ونأمل أن يكونوا مشمولين في الاتفاقية الموقعة بالأمس”.

قصف إسرائيلي متواصل

هذا وأعلن جيش الاحتلال أن قواته الجوية قصفت أكثر من 300 هدف تتبع لحركة حماس في قطاع غزة خلال يوم واحد.

وقال الجيش صباح اليوم الخميس، في منشور له على منصة “إكس”، إن الأهداف تشمل “مراكز للقيادة العسكرية، وأنفاقا تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع لتصنيع الأسلحة، ومواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات”.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 15 شخصا على الأقل، استشهدوا وتم الإبلاغ عن عدد آخر من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت خمسة منازل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن خمسة أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أن أربعة أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

(وكالات)