قطر: بناء وحدات استيطانية تهديد خطير لحلّ الدولتين

لندن – «القدس العربي» ووكالات: لا يزال قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصديق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يثير مزيدا من ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة.

ودانت قطر، أمس الخميس، بأشد العبارات «مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية»، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، على أن هذه الخطوة تعد «انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».

وقالت إن «الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية».

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته، وبينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وجددت تأكيد «موقف قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

كذلك أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لقرار «دولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ جديد لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعًا وقانونًا».

كذلك قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس إنها «تدين بشدة قرار الاحتلال»، وإنه «يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة».

وجددت الرياض «التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة، وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».

كما دانت الإمارات «بشدة القرار الاستيطاني الجديد للحكومة الإسرائيلية»، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن «رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة». ودعت «المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل».

على النحو ذاته، قالت الكويت إنها «تدين وتستنكر قرار الاحتلال الإسرائيلي»، «بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس». وجددت الكويت في بيان لوزارة خارجيتها، «مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الوقوف وبقوة بوجه تلك الانتهاكات».

ودعت «دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني»، محذرة من أنه «يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، ويبقي المنطقة في حالة اضطراب وتوتر». وأكدت موقفها «الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها وبوضوح في القرارات الدولية»، مشددة على «حق كافة الفلسطينيين في التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم».

وجددت عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، مطالبتها المجتمع الدولي بـ «التحرك الفوري لردع ومحاسبة إسرائيل إزاء هذه الإجراءات غير القانونية واللامشروعة والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية».

ودان الاتحاد الأوروبي القرار. وقال في بيان أمس الخميس: «ندين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، الأربعاء، على خطط لبناء أكثر من 3.426 وحدة سكنية، ما يزيد من توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة».

وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على «التراجع» عن تلك القرارات.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين».

وأشار إلى أن «توسيع المستوطنات لا يتسق تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات»، موضحا أن خفض التوترات صار «أكثر أهمية قبل الاحتفالات الدينية المقبلة في رمضان وعيدي الفصح المسيحي واليهودي».

وأكد أن موقفه «لم يتغير» بخصوص «عدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.

إسرائيل تصادر 29 دونماً شمال رام الله

رام الله – «القدس العربي»: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، إخطارات بوضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.

وأفاد مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال سلمت أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على تلك الأراضي حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية، لإقامة سياج يمنع المواطنين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي.

وأوضح أن الأمر يغلق الأراضي التي تطل على الشارع الرئيس من جهة ترمسعيا، وكذلك الأراضي التي تطل على الشارع من جهة سنجل

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال.

ونددت في بيان، أمس الخميس، بالتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين، خاصة في مسافر يطا جنوب الخليل، وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن «حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة تستغل الانشغال الدولي بحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، لتسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستعمار، والضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». وقالت إن «السياسة الرسمية الإسرائيلية تهدف الى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وإغراقها في دوامة من العنف والفوضى، لخلق مناخات مناسبة لتهجير المواطنين منها».

وطالبت الوزارة «بترجمة المطالبات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستعمار واعتداءات المستعمرين إلى عقوبات دولية رادعة بحق سلطات الاحتلال، تجبرها على وقف الاستيلاء على الأراضي، وتلجم عناصر المستعمرين ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين، إذا ما أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين».