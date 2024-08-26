قطر تبحث مع إيران وساطة غزة وتوترات المنطقة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوترات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين في العاصمة طهران، وفق بيان للخارجية القطرية، لم يحدد تفاصيل بشأن مدة الزيارة.

وقال البيان إن الجانبين بحثا “آخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/hydQmOt0vT — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 26, 2024

وتابع، أن الوزيرين ناقشا “مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح أن الجانبين أكدا على “أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا “علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”.

📽️رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Zyu8Jw1MQY — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 26, 2024

يأتي هذا اللقاء غداة تبادل الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” أوسع هجوم بينهما منذ بدء القصف عبر “الخط الأزرق” الفاصل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفجر الأحد، أطلق “حزب الله” 340 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر في أواخر يوليو/ تموز الماضي، فيما شنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات بجنوب لبنان أسفرت عن 3 قتلى.

وتترقب إسرائيل ردا انتقاميا من إيران التي تتهمها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية نهاية الشهر الماضي في طهران.

وتتوسط كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل أسرى، وسط استمرار محادثات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وتشن إسرائيل حربا بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت نحو 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)