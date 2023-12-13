قطر تبحث مع وفدين أمريكيين تطورات الأوضاع في غزة- (تغريدة)

الدوحة: بحثت قطر مع وفدين أمريكيين، الأربعاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا): “اجتمع ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية (القطرية)، اليوم (الأربعاء) في الدوحة، مع وفدين أمريكيين يضمان عددا من المسؤولين السابقين والخبراء والمفكرين”.

وجرى خلال الاجتماعين، وفق الوكالة، “استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية”، دون مزيد من التفاصيل.

وتوسطت واشنطن والدوحة، إلى جانب القاهرة، لإبرام الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي حركة “حماس” الفلسطينية، استمرت 7 أيام وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أسفرت الهدنة عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، وإدخال كميات محدودة من الوقود والمساعدات الإغاثية إلى القطاع.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يدعو إلى “هدنة فورية لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أيدته 13 دولة من دول المجلس الـ15، طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)