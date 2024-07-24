قطر تتطلع لمشاركة تاريخية في أولمبياد باريس

باريس: تتطلع الرياضة القطرية لإنجاز غير مسبوق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس في ظل المشاركة في خمس منافسات مختلفة وهي ألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والرماية ورفع الأثقال والسباحة.

وتستهدف قطر تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الأولمبية خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في الدورة الماضية التي أقيمت في طوكيو 2020، والمتمثل في تحقيق قطر ثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، وهو ما يعتبر حافزا كبيرا، من أجل تحقيق المزيد من الميداليات في أولمبياد باريس 2024، حيث ارتفع سقف التوقعات والطموحات.

وتعقد ألعاب القوى القطرية آمالا كبيرة على بطل الوثب العالمي معتز برشم ، خاصة وأنها ستكون المشاركة الأولمبية الأخيرة له، حسبما ما أعلن في الأيام الماضية.

وسيدافع السهم الذهبي ابن الثالثة والثلاثين عاما في عاصمة النور عن لقبه الأولمبي الذي أحرزه في أولمبياد طوكيو عندما اقتسم مع الإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية بعد أن نجح البطلان في تجاوز 37ر2 مترا من المحاولة الأولى ، ليهدي قطر ثاني ذهبية أولمبية في تاريخها.

وأضاف برشم ذهبية أولمبياد طوكيو للميداليتين الفضيتين الأولمبيتين السابقتين اللتين كان قد توج بهما في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو .2016

ويملك برشم في سجل ألقابه وإنجازاته تحقيقه ثاني أعلى وثبة في التاريخ بارتفاع 43ر2 مترا،بالإضافة إلى حصوله على لقب بطل العالم في ثلاث نسخ متتالية، 2017 و2019 و 2022، لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى.

وسينال برشم شرف رفع علم دولة قطر في حفل افتتاح أولمبياد باريس مع العداءة شهد محمد.

كما يسعى السباح القطري عبد العزيز حسن العبيدلي لرفع راية بلاده عاليا لدى مشاركته في مسابقة سباحة الصدر 200 متر.

كما تعول قطر بشكل كبير على منتخب الكرة الطائرة الشاطئية الذي يفتتح مشواره بملاقاة نظيره الايطالي يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، الذي يضم الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، قد حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 ويتطلع لتحقيق إنجاز جديد في أولمبياد باريس.

ويواصل أبطال الرماية سعيد أبو شارب وصالح العذبة استعداداتهما المكثفة قبل خوض اولى منافسات الرماية.

وتأهل سعيد أبو شارب إلى أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه بفضية فردي الرجال في مسابقة التراب في بطولة أبطال آسيا للرماية بمدينة تشالجوون الكورية.

كما تأهل راشد العذبة إلى الأولمبياد بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية (سكيت) بمدينة أوسيك بكرواتيا كما توج بالميدالية الذهبية في بطولة أبطال آسيا الرماية السكيت التي أقيمت منافساتها بمدينة تشانجوون الكورية.

(د ب أ)