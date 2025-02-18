قطر تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في الهند

نيودلهي: قالت قطر والهند في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن الدوحة تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في الهند في مختلف القطاعات، وذلك بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى نيودلهي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه عقد “اجتماعا مثمرا للغاية” مع أمير قطر الذي تستمر زيارته إلى نيودلهي لمدة يومين.

وأضاف مودي في منشور على منصة إكس “كانت التجارة من بين أهم الموضوعات في محادثاتنا. نريد زيادة الروابط التجارية وتنويعها بين الهند وقطر”.

وهذه أول زيارة من نوعها لأمير قطري إلى الهند منذ 10 سنوات.

وجاء في البيان المشترك أن قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في الهند في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند وقطر تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى المثلين بما يصل إلى 28 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وإنهما تدرسان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.77 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2023، وجاء معظمه من واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر.

واستوردت الهند أكثر من 48 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام من قطر.

وقال الجانبان إنهما سيعملان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وهو ما يشمل استثمارات متبادلة في البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى دراسة إجراء التعاملات التجارية بينهما بعملتي البلدين.

(رويترز)