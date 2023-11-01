فتح معبر رفح لإخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين والأجانب إلى مصر- (فيديوهات)

رفح: بدأت سيارات إسعاف مصرية، صباح الأربعاء، الدخول إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، استعدادا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، الأربعاء، إن هناك انتشارا مُكثّفا وحركة لسيارات الإسعاف في الطرف المصري من المعبر، استعدادا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

وأوضحت أن هناك نحو 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابا فلسطينيا حالاتهم حرجة.

ورصدت “القاهرة الإخبارية” حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح أمام الأشخاص لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة.

وسُمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين المعبر قرابة الساعة (7,45 ت غ) بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه “استثنائيا” للسماح بنقل نحو 81 جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

وكان مصدر مطلع، قال اليوم الأربعاء، إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق ليس مرتبطا بأمور أخرى قيد التفاوض مثل المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أو فترات توقف مؤقتة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني من نقص في الأغذية والمياه والوقود والأدوية.

كما أعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح طالبا عدم كشف اسمه “عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم” الأربعاء.

الاستعدادات في الجانب المصري من معبر رفح، لخروج عدد من الجرحى وعدد من حملة الجنسيات الأجنبية. pic.twitter.com/q5ULY4h2rp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 1, 2023

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في منشور على موقع إكس، إنه من المتوقع فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وكتب: “من المرجح أن يتم فتح معبر رفح اليوم أمام المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب”.

وأضاف: “الفرق البريطانية تستعد لمساعدة المواطنين البريطانيين بمجرد أن يتمكنوا من المغادرة. ومن الضروري أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول غزة في أسرع وقت ممكن”.

وكانت السلطات المصرية، أبلغت مساء الثلاثاء، هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة بفتح معبر رفح الأربعاء لبدء عبور جرحى فلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان: “تم إبلاغنا من الجانب المصري أن ستتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر، الأربعاء.

(وكالات)