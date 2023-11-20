قطر تجدد دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بـ”جرائم” الاحتلال الإسرائيلي- (تغريدة)

جددت قطر، الاثنين، دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بـ”جرائم” إسرائيل، مدينة بشدة قصف تل أبيب للمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، تعليقا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي طابق العيادات والجراحة في المستشفى الإندونيسي بينما “تكدست الجثث” في المستشفى المحاصر من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الخارجية القطرية، في البيان ذاته، إن “دولة قطر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المرضى والجرحى”.

واعتبرت الخارجية، ذلك القصف “امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في القطاع، وخرقا سافرا للقوانين والاتفاقيات الدولية”.

وجددت قطر “الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة”، وفق البيان.

وطالبت “المجتمع الدولي بتحرك عاجل لردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من المجازر، وتوفير الحماية اللازمة لأكثر من ألفي نازح يحتمون بالمستشفى بجانب مئات المرضى والطواقم الطبية”.

وعبرت قطر “عن تضامنها الكامل مع إندونيسيا، في كل ما تتخذه من خطوات سياسية وقانونية للتعامل مع هذه الجريمة الوحشية”.

قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة 🔗 لقراءة المزيد: https://t.co/jlm75ekKMG#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/kTCT9L5Jws — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 20, 2023



ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في أعقاب سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات في شمال ووسط القطاع، بهدف الإخلاء القسري لهذه المستشفيات من المرضى والمصابين والنازحين.

ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)