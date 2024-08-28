قطر تجري محادثات لشراء حصة مملوكة لروسنفت الروسية في مصفاة بألمانيا

برلين: ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن قطر تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لشراء حصة مملوكة لمجموعة روسنفت الروسية للطاقة في مصفاة بي.سي.كيه شفيت بألمانيا كانت قد وضعتها برلين تحت وصايتها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيطرت برلين على إدارة أصول روسنفت في ألمانيا في 2022 مع منح المجموعة الروسية قدرا من التحكم لغرض بيع تلك الأصول.

وخسرت روسنفت العام الماضي دعوى قضائية أقامتها لإلغاء سيطرة برلين على إدارة أصولها. ومن المقرر أن تنتهي فترة الوصاية الحالية في العاشر من سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية لرويترز اليوم الأربعاء إن الحكومة “ستتخذ قرارا في الوقت المناسب” فيما يتعلق بالخطوات المقبلة بحلول العاشر من سبتمبر أيلول.

وتمتلك روسنفت 54.17 بالمئة في بي.سي.كيه شفيت التي توفر 90 بالمئة من الوقود المستخدم في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الحكومة الألمانية في مارس آذار إن روسنفت بدأت بيع أصولها في ألمانيا وتستهدف الانتهاء من عملية التخارج بحلول سبتمبر أيلول.

وقدرت وسائل إعلام روسية قيمة أصول روسنفت في ألمانيا بنحو سبعة مليارات دولار.

وكانت شركة شل تمتلك حصة في المصفاة إلى جانب حصة ثالثة مملوكة لإيني، قبل أن تبيع الشركة الهولندية حصتها البالغة 37.5 بالمئة إلى براكس البريطانية.

ولم ترد روسنفت وجهاز قطر للاستثمار ومكتب الاتصال الحكومي بقطر على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.

(رويترز)