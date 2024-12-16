قطر تجهز مفاجآت بالجملة للجماهير في نهائي كأس القارات للأندية

الدوحة: أعدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين المحيطة باستاد لوسيل خلال مواجهة نهائي كأس القارات للأندية التي تجمع بعد غد الأربعاء بين ريال مدريد عملاق أوروبا وباتشوكا المكسيكي بطل شمال أمريكا.

وتضم منطقة المشجعين في استاد لوسيل عروضا فنية مشوقة والعديد من الأنشطة التفاعلية، التي تستهدف المشجعين من كافة الأعمار قبل انطلاق المباراة في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، إضافة إلى توفير العديد من أكشاك الطعام.

كما تشهد المنطقة فعاليات مميزة احتفالا بالذكرى السنوية الثانية على النهائي المذهل لكأس العالم 2022 في قطر، الذي لفت الأنظار من حول العالم واختتم بتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس الذهبية بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

ومنذ ذلك الوقت احتضن الاستاد المونديالي، الذي يتسع لـ 89 ألف مشجع، المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 في قطر ، ما يجسد الإرث المستدام لمونديال قطر 2022.

وتأتي مواجهة الملكي مع باتشوكا، لتسدل الستار على بطولة مرموقة شهدت تنافس أبطال الأندية القارية على لقب أفضل ناد في العالم. ويضم ريال مدريد بين صفوفه أفضل النجوم في عالم الساحرة المستديرة، بما فيهم الفرنسي كيليان مبابي الفائز بكأس العالم والذي سيعود إلى استاد لوسيل بعد أن أخفق في المحافظة على اللقب الذي حققه في مونديال روسيا 2018، كما يضم الريال أسماء لامعة من ضمنهم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور والنجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

بينما يسعى باتشوكا إلى حصد ثلاثة ألقاب متتالية بعد فوزه بكل من ديربي الأمريكتين وكأس التحدي ، محققا الفوز على بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري.

(د ب أ)