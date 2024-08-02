قطر تحتضن جثمان هنية: الشيخ تميم وآلاف صلّوا عليه… ومشعل: أعداؤنا لا يتعلمون

الدوحة ـ« القدس العربي»: أدى عشرات الآلاف صلاة الجنازة على جثماني رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي وسيم أبو شعبان، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة.

وشارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، ووفود رسمية وقوى فلسطينية، بينها وفد السلطة الفلسطينية بقيادة نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول.

كما حضر نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وتوافد المشيّعون صباحاً لإقامة صلاة الجنازة داخل المسجد، فيما صلّى آخرون على السجاد المفروش خارجه حيث بلغت الحرارة 44 درجة مئوية.

وانتهت المراسم بهتافات غاضبة، وحمل عشرات الشبان أحد المصلين الذي بُترت ذراعه وساقه، وُلِف بالعلم الفلسطيني، أثناء خروجهم من المسجد.

ولفّ معظم المشاركين في الجنازة بأوشحة تحمل العلم الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي كلمة خلال مراسم التشييع، جدد رئيس حركة “حماس” خارج فلسطين خالد مشعل التأكيد على أن حركته “لن تعترف بإسرائيل”، معتبرا أن “قتل قائد منا يزيد شعبنا قوة”.

وقال: “لا تنازل عن المبادئ، ولا اعتراف بإسرائيل، سيبقى شعبنا محافظا على وحدتنا الوطنية، سائرا على درب الجهاد والمقاومة واستعادة الحقوق”.

وتساءل: “أعداؤنا (في إشارة لإسرائيل) لا يتعلمون الدرس؛ قتلوا قادتنا منذ مئة عام، فماذا حصل؟” .

قبل أن يجيب: “كلما ارتقى قائد، جاء قائد، لم يزد ذلك شعبنا إلا قوة” .

وبعد الصلاة على جثمان هنية، بحضور الرجل الثاني في الحركة خليل الحيّة، حُمل النعش الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل نقله إلى مقبرة في مدينة لوسيل شمال الدوحة، حسب ما قالت عائلة اسماعيل عبر الإنترنت.

وأعلنت عائلة هنية أن مراسم الدفن تمّت بحضور عدد محدود من العائلة الصغيرة.

وكان جثمان هنية قد نُقل إلى الدوحة عصر الخميس من طهران.

وأقيمت صلاة الغائب على روحه في غزة والضفة الغربية، كذلك في دول عربية كالأردن واليمن والعراق، وفي دولة إسلامية كإندونيسيا وماليزيا وباكستان.