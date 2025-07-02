قطر تحتل ريادة العالم العربي والشرق الأوسط في مؤشر السلام العالمي وتشهد إقبالا واسعا للزوار

الدوحة ـ “القدس العربي”:

تشهد العاصمة القطرية الدوحة ومدنها الرئيسية انتعاشة واسعة في حركة الزوار للبلد، بعد أيام قليلة من تحدي الصواريخ الإيرانية وإسقاطها من قبل دفاعاتها الجوية، وعادت الحياة لشكلها الطبيعي، مع تسجيل كثافة في رزنامة الأحداث المبرمجة لموسم الصيف، وتحفيز الزوار للاستفادة من تلك البرامج.

ويأتي البرنامج الذي أعلنت عنه السلطات، متزامناً وتصنيف قطر في ريادة الدول العربية والشرق الأوسط في مؤشر السلام العالمي لعام 2025.

وجاء التأكيد من المجلس الوطني للتخطيط، وإعلانه أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.

دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام

واحتلت قطر في التصنيف السنوي للمعهد، المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقييم، متقدمة على عدد من الدول المتطورة والعواصم الغربية.

وجاء التصنيف اعتماداً على مؤشرات وتحليل للعديد من المعطيات، وتحديداً الجهود التي تبذلها الدوحة في مجال الوساطة، وإحلال السلام في المنطقة، وفي العالم.

ومؤخراً كشفت “زر قطر”، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، رزنامة لشهر يوليو/ تموز، وتتضمن مزيجًا متنوعًا من المعارض الثقافية والعروض الحية والمهرجانات العائلية وورش العمل التفاعلية المصممة لتناسب المقيمين والزوار من جميع الأعمار. وحاولت قطر التي تشهد موجة حر طبيعية مثل سائر دول الخليج، أن تعوض عن ظروف الطقس، بتنظيم فعاليات داخلية ليستمتع بها الزوار والسكان، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، والترفيه عن الناس.

ومن أبرز الفعاليات التي تستهوي عشاق المتاحف سلسلة من المعارض مثل معرض “في رحاب مكة: رحلة عبر مناسك الحج والعمرة” في متحف الفن الإسلامي، ويوفر نظرة معمقة على مكانة الحج والعمرة في الإسلام. ويُعرض أيضًا معرض “مقعد على المائدة: ثقافة الطعام والولائم في العالم الإسلامي”، مستعرضًا تقاليد الطهي في العالم الإسلامي من خلال أكثر من 100 قطعة أثرية وعروض مرئية.

ويقدّم المتحف العربي للفن الحديث معرض “أنتي من روحي قريبة”، رحلة عبر تطوّر الفن الحديث والمعاصر في قطر، في حين يجمع معرض “أطيافنا، أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة” أكثر من 40 فنانًا وصانع أفلام من العالم العربي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما يُقام “معسكر الرياضة للجميع الصيفي 2025 “في صالة لوسيل الرياضية، لتوفير بيئة منظمة تساعد الأطفال على النشاط والمشاركة.

ومن الفعاليات التي تستقطب الاهتمام، “قرش الحوت في قطر”، حيث تتاح الفرصة النادرة لمشاهدة أحد أكبر تجمعات قرش الحوت في العالم بمياه الساحل الشمالي لدولة قطر.