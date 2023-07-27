قطر تحذر من السياسة التصعيدية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الدوحة: أدانت دولة قطر بـ “أشد العبارات” اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية في باحاته “تحت حماية سلطات الاحتلال”، واعتبرته “انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة”.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، مجددا من “السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدة أن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم”.

وحملت الوزارة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية”، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من “عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

( د ب أ )