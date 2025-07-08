قطر تخطط لتعديل المناهج التعليمية في الدولة وتطويرها

الدوحة ـ”القدس العربي”:

تمضي قطر نحو مراجعة مناهجها التعليمية الوطنية، وتطويرها وتعديلها بحيث تواكب النهضة التي تشهدها الدوحة، وتستجيب للتطورات الحاصلة.

وأصدرت لولوة الخاطر وزيرة التريبة والتعليم والتعليم العالي القرار رقم 22 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة الإشرافية لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني لقطر. وبحسب نص القرار فإن اللجنة ستكون برئاسة لولوة الخاطر وتسعى لوضع الأهداف الرئيسية للمشروع وإعداد خطة المشروع العامة، بجانبها الاستراتيجي والتنفيذي وتحديد الجدول الزمني للتنفيذ.

ويأتي القرار في سياق جهود قطر لتعزيز منظومة التعليم، وتجويد مخرجاته، وتكون ملائمة للتحديات المستقبلية للطلاب. وتستثمر قطر موازنة ضخمة للتعليم، وتوفر كافة الامكانيات لتكون رائدة في المجال، وتعزز من مخرجاته. وفي السنوات الأخيرة، تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎلمي ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓي دافوس 2021، في وقت كشفت القائمة خروج 6 دول عربية من التصنيف بشكل كامل.

تأسس التعليم النظامي في دولة قطر عام 1952، وتسارعت وتيرة التطور التعليمي في البلاد حتى أصبحت تشمل كل تجمع سكاني في الدولة لكلا الجنسين وفي جميع مراحل التعليم

ووفقا للتقرير، فقد جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا في جودة التعليم، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا، ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا. وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).

وبحسب تقرير رسمي اطلعت عليه “القدس العربي”، فإن قطر تولي اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية بفضل قيادتها التي تؤكد دائما أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية. وتأسس التعليم النظامي في دولة قطر عام 1952، وتسارعت وتيرة التطور التعليمي في البلاد حتى أصبحت تشمل كل تجمع سكاني في الدولة لكلا الجنسين وفي جميع مراحل التعليم وصولا إلى التعليم الجامعي.

وأنشأت قطر العديد من المدارس والجامعات والكليات ومراكز البحوث والتدريب التي ساهمت في تنمية مهارات الكوادر البشرية واستقطبت العديد من المدارس والجامعات العالمية.

كما تشجع دولة قطر إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بأنواعها وتقدم لها دعما مستمرا في الجوانب القانونية والإشرافية.

وفي عام 2004 أطلقت قطر مبادرة إلى تطوير التعليم العام في الدولة تحت شعار “تعليم لمرحلة جديدة”، تهدف إلى توفير أفضل سبل التعليم لأبنائها، وتقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بمسؤولية رسم السياسة التعليمية بالدولة، وتطوير خطة التعليم والإشراف على تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030 في بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في جميع نواحي الحياة.