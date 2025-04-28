قطر تدرس إمكانية زيادة حصة الغاز المسال إلى بريطانيا

الدوحة: قال الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، السفير فوق العادة لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، إن قطر تدرس إمكانية زيادة حجم الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على هامش المؤتمرالذي انعقد اليوم في الدوحة لمناقشة (الإسهام الاقتصادي القطري في بريطانيا) “نحن الآن ندرس ونناقش إمكانية زيادة حجم الغاز إلى بريطانيا وتلبية احتياجات بريطانيا من الغاز القطري”، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في قطر للطاقة ” تدرس حاليا الموضوع ضمن إطار تطوير علاقتنا مع بريطانيا في مجال الطاقة”.

وقال إن قطر تقوم بشكل منتظم بمد بريطانيا باحتياجاتها من الغاز القطري عبر محطة ساوث هوك وفق الاتفاق المبرم بين البلدين، مشيرا إلى أن قطر للطاقة قد سلمت مؤخرا شحنة إضافية من الغاز المسال تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة في بريطانيا التي تواجه النقص الناجم عن وقف الاستيراد من الغاز الروسي.

وقال الشيخ عبدالله ” إن هذا يمثل دعما كاملا من قطر لبريطانيا”، مشيرا إلى أن أمر زيادة حجم صادرات الغاز القطري إلى بريطانيا رهين بتطورات الوضع في أوروبا بشكل عام التي لاتزال تنتظر القرار النهائي ” ما إذا كانت سوف تتوقف نهائيا عن استيراد الغاز الروسي أم هل سوف يستعيضون عنه بالغاز الأمريكي ، وبناء على ما سينتج عن القرار الأوروبي وقتها يمكن فتح ملف صادرات الغاز المسال القطري إلى أوروبا”.

وتعمل قطر بشكل منتظم على توفير 20 % من احتياجات السوق في بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال عبر محطة الغاز في ساوث هوك في منطقة ميلفورد هيفن التي بدأت في استقبال الغاز القطري منذ عام 2009، والتي تعد أحد أكبر محطات استقبال الغاز المسال في أوروبا.

وتستقبل المحطة حوالي 6ر15 مليون طن من الغاز المسال القطري . وتمتلك قطر حوالي 70 % من شركة ساوث هوك التي تدير محطة تحويل الغاز المسال إلى غاز بالشراكة مع أكسون موبيل 30 % .

(د ب أ)