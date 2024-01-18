قطر تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس والحوار

الدوحة: دعت قطر، الخميس كلا من إيران وباكستان إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب الحوار والدبلوماسية، لحل الخلافات بينهما.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية نشرته عبر منصة “إكس”.

وأعربت الدوحة عن “قلقها البالغ” إزاء تطورات الأحداث بين إيران وباكستان، عقب غارات جوية نفذها البلدان ضد “إرهابيين” في أراضي البلد الآخر.

وطالبت في بيانها البلدان إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية”، بحسب البيان.

وأكد البيان علي “دعم قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع فتيل التوترات والنزاعات في المنطقة، عبر حوارات بناءة تفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة”.

وصباح الخميس، أعلنت باكستان تنفيذ ضربات عسكرية “دقيقة” ضد “مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية”.

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية أن باكستان استهدفت “7 مواقع” لجماعة “جيش تحرير بلوشستان” المسلحة داخل إيران، ردا على “غارات إيرانية غير القانونية” (استهدفت أراضيها)

بدورها، كشفت محافظة سيستان وبلوشستان، الخميس، عن مقتل 9 أشخاص، في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية.

وكانت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أشارت الثلاثاء، إلى أن طهران استهدفت بـ”صواريخ ومسيّرات” ما قالت إنهما مقرّان لجماعة “جيش العدل” المسلحة في الأراضي الباكستانية.

(الأناضول)