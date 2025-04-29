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قطر تدين إغلاق إسرائيل “صندوق القدس” وتحذر من تهويد المدينة- (بيان)

منذ 21 دقيقة

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الدوحة: أدانت قطر، الثلاثاء، إغلاق إسرائيل مؤسسة صندوق ووقفية القدس الفلسطينية، وحذرت من سياسات تهويد المدينة المحتلة ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

والاثنين، أعلنت محافظة القدس الفلسطينية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس”؛ بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: “تدين دولة قطر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس، وتعده تصعيدا جديدا ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية”.

ولفتت إلى “السياسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين”، محذرةً من أنها “جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

قطر دعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية”، وفق الوزارة.

(الأناضول)

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