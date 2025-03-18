قطر تدين تكثيف الإبادة الإسرائيلية في غزة وتعتبره تحديا للإرادة الدولية

إسطنبول: أدانت قطر، الثلاثاء، تكثيف إسرائيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، واعتبرت ذلك تحديا “سافرا” للإرادة الدولية الداعمة للسلام بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وطالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتحرك دولي فوري لإجبار إسرائيل على التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

وقال “القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية”.

رئيس زراء قطر: القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية

وأضاف “نطالب بتحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقفٍ فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان سابق: “تدين دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء ومصابين بينهم أطفال ونساء”.

وتابعت أنها تعتبر هذا العدوان “تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار” الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحذرت الوزارة القطرية من أن “سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها”.

وأكدت الحاجة الماسة إلى “استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على غزة”.

(وكالات)