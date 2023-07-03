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قطر تدين تكرار العدوان الإسرائيلي على جنين

منذ ساعة واحدة

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الدوحة: أدانت دولة قطر بـ “أشد العبارات تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى”، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة “اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي اليوم الإثنين أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، من “تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشددت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية”.

وجددت الوزارة، “موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

( د ب أ )

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