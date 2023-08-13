قطر ترتقي عالمياً في مؤشر التقدم التكنولوجي وتعين خبيراً في الذكاء الاصطناعي مديراً للابتكار الحكومي

الدوحة- “القدس العربي”: تسعى السلطات القطرية لتحقيق تقدم في المجال التكنولوجي وتحديداً مع التطورات الحاصلة مع فورة الذكاء الاصطناعي، وهذا مع تنويع الخدمات بما يجعلها ترتقي في المؤشرات العالمية وتحتل الصدارة مع الدول الكبرى.

وجاء خبر تعيين خبيراً في الذكاء الاصطناعي في منصب حكومي هام والسعي لتعزيز هذه الرياة، تزامناً وصدور مؤشر التقدم التكنولوجي عن مجلة غلوبال فاينانس لعام 2023، والذي يصنف دول العالم من خلال تقدمها التكنولوجي وقدرتها على تطوير التكنولوجيات المتقدمة والاستفادة منها.

وقررت السلطات في قطر تعيين الدكتور غانم السليطي وهو من الخبراء في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مديراً لإدارة الابتكار الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وسبق أن قابلت “القدس العربي” الدكتور غانم السليطي، وحاورته في قضايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من واقع عمله سابقاً خبيراً في معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، التابع لمؤسسة قطر.

كما سبق أن قرر مجلس الوزراء القطري سنة 2021، إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، تتبع وزارة المواصلات والاتصالات تختص بوضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وبخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.

واحتلت قطر في مؤشر التقدم التكنولوجي الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس لعام 2023، المرتبة الـ24 عالمياً، والثانية عربيا، لتكون ضمن الدول الأولى في هذا المجال، وتسبق عدد من الدول الأوروبية، والأمريكية.

وبحسب بيانات التقرير الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، كانت كوريا الجنوبية أكثر دول العالم تقدماً من الناحية التكنولوجي، وتعتبر الرائدة، لاستثمار عمالقة الالكترونيات في البحث والتطوير، والاستخدام الشعبي الواسع للتقنيات.

وكان واضحاً تقدم عدد من دول آسيا في ترتيب الدول مثل تايوان، وسنغافورة، واليابان، لكن السيطرة أيضاً كانت لدول أوروبا، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة، ومعها سويسراً، وفنلندا، والسويد وهولانداً والمملكة المتحدة.