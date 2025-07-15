قطر ترحب بإعلان وقف النار في السويداء وتؤكد دعم الحكومة السورية

عبد السلام فايز

رحبت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وأكدت دعمها للإجراءات التي تتخذها دمشق لحفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك وفق بيان، تعقيبا على إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عبر منصة إكس، عن “وقف تام لإطلاق النار (بالسويداء) بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة”.

وقالت الخارجية القطرية، إن الدوحة ترحب “بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء، وتعدّه خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”.

وأكدت أن “أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، ما يتطلّب تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لمساندة جهود الحكومة السورية نحو المصالحة الوطنية وحماية المدنيين وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وشددت على “دعم دولة قطر الكامل لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار”، مشيرة إلى “موقفها الداعم لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم”.

إعلان وقف إطلاق النار جاء بعد أن اندلعت الأحد، مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء الاثنين.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.

وفي وقت سابق اليوم، باشرت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية الدخول إلى مدينة السويداء، بعد عمليات في ريف المحافظة لضبط الأمن بها.

ويبلغ عدد الدروز بسوريا نحو 800 ألف نسمة من إجمالي السكان (22 مليونا) وفق تقديرات غير رسمية، ويتمركزون في محافظات السويداء وريف دمشق والقنيطرة (جنوب)، وإدلب (شمال).

(الأناضول)