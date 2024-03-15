قطر ترفع سعر خام الشاهين تحميل مايو

سنغافورة: قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للطاقة رفعت سعر خام الشاهين تحميل مايو أيار بشكل طفيف بعد بيع شحنتين عبر عطائها الشهري.

وأضافت المصادر أن سعر الخام للتحميل في مايو أيار تم تحديده بعلاوة 1.47 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ارتفاعا من 1.40 دولار في الشهر السابق.

وقال تجار إن إحدى الشحنتين للتحميل في مايو أيار بيعت إلى بتروناس بعلاوة تتراوح بين 1.50 و1.60 دولار للبرميل فوق أسعار دبي بينما حصلت يونيبك على الشحنة الأخرى بعلاوة بين 1.20 و1.30 دولار للبرميل.

وفي الشهر الماضي باعت قطر للطاقة شحنات للتحميل في أبريل نيسان إلى شركتي شل وتشاينا أويل بعلاوات تراوحت بين 60 سنتا و1.46 دولار للبرميل.

(رويترز)