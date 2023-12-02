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قطر تستضيف قمة مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء المقبل

2 - ديسمبر - 2023

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الرياض: أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن القمة الخليجية على مستوى القادة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في قطر، على أن يسبقها اجتماع وزاري غدا الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان اليوم، إن الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيعقد غدا الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، للتحضير للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأعلن البديوي أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، سيترأس الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون “سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي صدرت عن القمة الـ43”.

كما سيبحث المجلس الوزاري، “العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية”.

( د ب أ )

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 3:00 م

    ارجوكم بالله عليكم ارحمونا واحترموا مشاعرنا ولا تجتمعوا اكراما لشهداء غزة
    ارجوكم.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:11 م

    هه كثرت الاجتماعات ولا دخان يلوح في الأفق، عسى خيرا هذه المرة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥

    رد

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