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قطر تستضيف كأس السوبر الفرنسية بين سان جيرمان وموناكو

12 - ديسمبر - 2024

عدد من لاعبي باريس سان جيرمان

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الدوحة: قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، إن مباراة كأس السوبر الفرنسية بين باريس سان جيرمان بطل الدوري وموناكو بطل كأس فرنسا ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

وستقام المباراة المقررة في الخامس من يناير كانون الثاني على ملعب 974، أحد الملاعب التي استضافت نهائيات كأس العالم الأخيرة، والذي يستضيف أيضا مباراتين ضمن كأس القارات للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذا الشهر.

وتعد بطولة كأس السوبر الفرنسية الحدث التقليدي الذي يفتتح به الموسم في فرنسا، على الرغم من أن مباراة العام الماضي أقيمت أيضا في يناير كانون الثاني عندما تغلب باريس سان جيرمان على تولوز في باريس.

وهذه المرة الأولى التي تستضيف فيها قطر هذا الحدث، الذي أقيم لأول مرة خارج فرنسا في عام 2009 في كندا، ومنذ ذلك الحين استضافت تونس والمغرب والولايات المتحدة والغابون والصين وإسرائيل المباراة.

(رويترز)

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