قطر تستضيف مباراة تجمع أساطير كرة القدم العالمية لدعم مشاريع التعليم في فلسطين ودول عدة

الدوحة- “القدس العربي”:

تستضيف قطر يوم الجمعة المقبل، مباراة في كرة القدم يشارك فيها لاعبون ومدربون عالميون وصناع محتوى، تهدف لجمع التبرعات لدعم مشاريع التعليم في عدد من الدول، وتحديداً في فلسطين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة “مباراة لإحياء الأمل” مشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم العالمية على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استضاف مباريات في مونديال 2022. وكشف المنظمون أن التذاكر نفدت، والمباراة ستكون بحضور جماهيري كامل العدد، وتُنظمها منصة “كيو لايف”، التابعة لمكتب الإعلام الدولي، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع والاتحاد القطري لكرة القدم.

وقال قاسم الجيدة، مُدير مشروع مبادرة “مباراة لإحياء الأمل” إن “المبادرة الخيرية تعد حدثا بارزا من شأنه إحداث التغيير في حياة العديد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مختلف أنحاء العالم”.

وكشف المنظمون أن المباراة ستكون بين فريق “شنكز” و”أبو فلة”، وتجمع أبرز أساطير كرة القدم المشاركين في المبادرة، وهم النجم البلجيكي إدين هازارد، والإيفواري ديديه دروغبا، والبرازيلي كاكا ومواطنه روبرتو كارلوس، والنجم القطري عادل خميس، والإسباني ديفيد فيا، والفرنسي كلود ماكيليلي، وبقيادة مدربين عالميين مثل آرسين فينغر وأنطونيو كونتي.

ويتنافس المشاركون في المبادرة لجمع التبرعات وتعزيز الوعي حول مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ويخصص ريع المباراة وجميع العائدات الخاصة بالمبادرة لمشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع في 6 دول، وهي فلسطين، السودان، باكستان، تنزانيا، مالي، ورومانيا.