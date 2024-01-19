قطر تستعد لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع الهند

لندن: قالت مصادر تجارية إن شركة قطر للطاقة قد توقع في غضون أسابيع اتفاقا طويل الأجل لتوفير الغاز الطبيعي المسال لمشترين هنود بأسعار أرخص وشروط أكثر مرونة من العقود القائمة، إذ تسعى الهند إلى الوفاء بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي.

وقال أحد المصادر إن الشركات الهندية وقطر للطاقة اتفقوا على الشروط ويمكن توقيع عقد بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل فبراير شباط، مضيفا أن العقد الذي يوفر شحنات مرنة الوجهة وأسعار أقل سيستمر حتى نهاية 2050 على الأقل وربما بعد ذلك.

وستمدد الاتفاقية الجديدة العقود المقرر أن تنتهي في عام 2028 لتوريد 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى المشترين الهنود وتلعب دورا في تحقيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المئة بحلول عام 2030 من 6.3 في المئة الآن.

ولم ترد الشركات الهندية وقطر للطاقة على طلبات للتعليق.

(رويترز)





