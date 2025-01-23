قطر تسجل فائضا بـ930 مليون ريال في الربع الرابع من 2024 وتعد قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي

الدوحة ـ آندرو ميلز:

قالت وزارة المالية اليوم، الخميس، إن قطر سجلت فائضا قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.

وبلغ الإنفاق العام في قطر 47.8 مليار ريال في الربع الأخير من العام بانخفاض 12 بالمئة عن الربع نفسه من العام السابق، بينما انخفضت الإيرادات الإجمالية 12.5 بالمئة إلى 48.7 مليار ريال. (الدولار = 3.6412 ريال قطري).

أتي هذا فيما قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد لرويترز إن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.

وقال “ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط”.

وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس آذار.

تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.

تأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.

تولى الشيخ فيصل منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.