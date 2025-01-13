قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة “نهائية” لاتفاق وقف إطلاق النار

الدوحة: قال مسؤول مطلع على المفاوضات الإثنين، إن قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، سلمت الجانبين مسودة “نهائية” لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويحاول مسؤولون أمريكيون التوصل بسرعة لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة قبل انتهاء ولاية بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وذكر البيت الأبيض في بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو أنهما ناقشا الجهود الجارية للتوصل لوقف للقتال في القطاع والإفراج عن الأسرى المتبقين هناك.

وأوضح البيان أن بايدن “شدد على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية التي ستتاح بوقف القتال بموجب الاتفاق”.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد أن اجتاح مسلحون من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الحدود في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 وأسر أكثر من 250 شخصا.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع أدت منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا شخص، كما تسببت الحرب في تدمير أغلب القطاع وتشريد أغلب سكانه ونشوب أزمة إنسانية طاحنة.

(رويترز)