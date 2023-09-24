قطر تشرع بتوزيع دفعة جديدة من المساعدات المالية على 100 ألف أسرة فقيرة في غزة

غزة- “القدس العربي”:

بدأت دولة قطر بعملية توزيع المساعدات المالية على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروعها الإنساني الرامي لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأسر المعوزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي رفع من معدلات الفقر والبطالة.

ووفقا للآلية المتبعة بين اللجنة القطرية لإعمار غزة، والأمم المتحدة، بدأت عملية توزيع المنحة المالية على هذه الأسر، والمقدرة بنحو 100 دولار على كل أسرة، من خلال مئات المراكز المنتشرة في قطاع غزة.

وقال السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن عملية التوزيع تتم بالتعاون بين اللجنة وصندوق قطر للتنمية.

وأضاف أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، أن المساعدات ستصرف للأسماء الجديدة إضافة إلى 10 آلاف اسم تستفيد من الشؤون الاجتماعية، وأنه تضاف إليها لأول مرة أسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق.

وأوضحت في تصريحات إذاعية أنه سيتم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر، باستثناء المرضى ومرافقيهم، على أن لا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، وكذلك من لديهم تصريح عمل بالداخل.

ونوهت الكحلوت إلى أن التسجيل الجديد للاستفادة من المنحة سيكون في أقرب وقت ممكن، حيث سيتم الإعلان عن ذلك.

وكانت وزارة التنمية في قطاع غزة، قامت سابقا بنشر رابط لتحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية، بعد أن أطلقت خدمة تحديث البيانات.

وبينت الوزارة أنه بإمكان المواطنين من خلال هذه الخدمة الجديدة معرفة كيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن إن كان (معتمد أو مرفوض) موضحاً سبب الرفض. كما وضعت رابط للشكاوى، تمكن المواطن من تقديم شكواه، كما يتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم، مشيرة إلى أن تسجيل المواطن لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية.

هذا وقد استبقت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عملية الصرف، ونشرت الرابط الخاص بالاستفسار عن المنحة، كما تم إيصال رسائل نصية على هواتف المستفيدين من المنحة هذا الشهر تبلغهم بمكان صرفها.

والمعروف أن قطر تصرف هذه المنحة الإنسانية الشهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي، وتهدف من وراء هذه المساعدات التي توزع على عشرات آلاف الأسر بشكل شهري، إلى تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها سكان غزة المحاصرين.

وتمول دولة قطر إضافة إلى دفع هذه المساعدات، ثمن وقود محطة توليد الكهرباء في غزة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي لموظفي غزة، وذلك ضمن منحة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام.

وكانت قطر أعلنت عن التبرع بمبلغ مالي كبير قدره 500 مليون دولار، لصالح إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل في مايو الماضي، وحاليا تمول قطر مشروع بنى تحتية في مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.

وتأتي هذه المساعدات المالية التي تقدم لسكان غزة، في إطار الجهود الرامية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان الذين يخضعون لحصار إسرائيلي محكم دخل عامه الخامس عشر، وقد أدت ظروف الحصار، إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير جدا.