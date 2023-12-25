قطر تشيد بجهود السعودية وعمان لحل الأزمة اليمنية

الدوحة: أشادت قطر، اليوم الإثنين، بجهود السعودية وعُمان ومنظمة الأمم المتحدة، لحل الأزمة اليمنية، وأعربت عن تطلعها لتحقيق الأمن والسلام للشعب اليمني.

جاء ذلك في تصريحات للخارجية القطرية تعليقا على بيان أصدره هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقالت الخارجية، إن الدوحة تعرب عن تقديرها “لجهود الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان، لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية، وترحب بالبيان الذي أصدره غروندبرغ بشأن جهود التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام”.

وأعربت عن أمل قطر “في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا، بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار”.

والسبت، أعلن غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

ومنذ مدة تتكثّف مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، والأممي غروندبرغ.

(الأناضول)